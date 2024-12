Österreich unter Kuratel

Nun will also die heimische Sozialdemokratie, dass wir ein EU-Defizitverfahren in Kauf nehmen, um das gewaltige Loch in unseren Staatsfinanzen zu stopfen. Damit würde Brüssel der Bundesregierung vorschreiben, wie wir die Staatsfinanzen in den Griff zu kriegen hätten, wo gespart werden müsste und was wir überhaupt ausgeben dürften.