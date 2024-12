Was ist wichtiger: Christentum oder Rockkonzert?

Das Kärntner Veranstaltungsgesetz von 1955 war dem Verfassungsgerichtshof nach der Beschwerde eines Villacher Kulturvereins ein Dorn im Auge. Dieser musste im Vorjahr 400 Euro Strafe bezahlen, weil er ausgerechnet am Karfreitag ein Konzert mit zwei Musikgruppen organisiert hatte und von der Polizei „erwischt“ wurde. Denn §8 Abs.3 verbietet in Kärnten aus Respekt vor der religiösen Bedeutung des Todestages Jesu Christi Veranstaltungen am Karfreitag – ebenso übrigens am 24. Dezember!