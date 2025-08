Schülerunion Österreich: Kärntnerin an der Spitze

Bundestag heuer in Villach

Eine weitere Besonderheit ist der Austragungsort des 53. Bundestags der Schülerunion. Dieser findet am Samstag im Congresscenter in Villach statt. Neben den Mitgliedern der Schülerunion Österreich werden auch zahlreiche Gäste aus der Politik erwartet, wie zum Beispiel Nico Marchetti, Nationalratsabgeordneter der ÖVP.