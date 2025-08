Deutschland trauert um Weltmeister Frank Mill

Wie die „Bild“ berichtet, verstarb der 67-Jährige am Dienstagmorgen (2.30 Uhr) an den Folgen eines Herzinfarktes. Der 17-fache DFB-Teamspieler und 386-mal in Deutschlands Bundesliga aufgelaufene Mill hatte diesen bereits Ende Mai in Italien erlitten. Mill sei kurz zuvor auf dem Mailänder Flughafen Malpensa angekommen und mit einem Taxi zu Dreharbeiten für eine Dokumentation über die Fußball-Weltmeister von 1990 unterwegs gewesen, als das Drama seinen Lauf nahm.