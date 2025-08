Benkos Signa Prime war ab 2014 in den roten Zahlen

Die Infografik zeigt die wichtigsten Stationen im Leben von Rene Benko seit 1977. Sie beginnt mit seiner Kindheit in Innsbruck, dem Einstieg in die Immobilienbranche ab 1995 und dem schnellen Wachstum seiner Firma Signa ab 2007. 2012 steht Benko wegen Korruption vor Gericht. Ab 2018 investiert er in Medien und pflegt politische Kontakte. 2021 berichten Medien über finanzielle Probleme. 2022 und 2023 kommt es zu Ermittlungen und Insolvenz. Im Januar 2025 wird Benko festgenommen, seitdem sitzt er in Untersuchungshaft. Im Juli 2025 folgt die Anklage. Quelle: APA.