Sturm-Warnung: Premiere endete mit einer Blamage!

Machbar, aber nicht einfach! So lautet der Tenor bei Sturm zum Play-off-Gegner Bodö/Glimt in der Champions League. Der norwegische Meister hat keinen klingenden Namen, mit ihm ist aber nicht gut Kirschen essen. In der letzten Europa-League-Saison marschierte Bodö/Glimt (Marktwert 55,48 Mio. Euro) bis ins Halbfinale. Am Weg dorthin brachten die Wikinger von Langzeittrainer Kjetil Knutsen, der seit 2018 das Zepter schwingt, Twente, Olympiakos Piräus und Lazio Rom zur Strecke.