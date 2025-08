„Mit Maradona am Platz zu stehen, war eine Ehre“

Einst stand er Größen wie Diego Maradona oder Bernd Schuster auf dem Fußballplatz gegenüber. Heute trifft man Josef Degegori gerne auch auf dem Golfplatz. Der „Krone“ erzählte der Erz-Austrianer, warum früher nicht alles besser, aber lustiger war, was ihm an St. Margarethen taugt und was er von Stephan Helm und seiner Arbeit in Favoriten hält.