XGIMI MoGo 4: Das kann das neue Kino zum Mitnehmen

Der MoGo 4 ist in zwei verschiedenen Versionen erhältlich: als 799 Euro teure Laser-Variante und in der uns von getesteten, 200 Euro günstigeren Version mit LED-Lampe, wie sie bereits im Vorgängermodell MoGo 3 Pro Verwendung findet. In puncto Auflösung, Strahlkraft und maximale Bilddiagonale unterscheidet sich die vierte Generation des Mini-Beamers damit faktisch nicht von der dritten, auch sonst wurde viel von dieser übernommen – und doch wartet der MoGo 4 mit zahlreichen, entscheidenden Verbesserungen auf.