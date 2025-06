„Mit der großen Hitze kommen auch die Gewitter“

Die einen denken angesichts der steigenden Temperaturen an Tage im Freibad oder an einem See, andere an Unwettergefahren – „mit der großen Hitze kommen die Starkregen-Events“, sagt Ralph Müller, Generaldirektor der Wiener Städtischen. Unwetterschäden kamen den Versicherer im Vorjahr teuer wie nie. „Die Themen werden uns in Zukunft massiv begleiten“, ist er sicher.