Wer ist die Nackte in der Rumpelkammer der Kaiser?

Was macht man mit alten Möbeln und Gebrauchsgegenständen, die man zwar nicht mehr braucht, bei denen man es aber auch nicht über das Herz bringt, sie zu entsorgen? Man verwahrt sie in der Regel auf dem Dachboden, im Keller, manchmal auch in einem Depot. Denn wer weiß, vielleicht kann man sie ja mal wieder brauchen?