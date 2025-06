Beschlägehersteller Blum baut Bahnkapazitäten aus

Gemeinsam mit Rhomberg Bau betreibt die Firma Blum beim Werk 7 in Dornbirn die Anschlussbahn Stöcken, um Waren per Bahn direkt zum Terminal Wolfurt und von dort aus in die Welt zu transportieren. Momentan können dadurch auf 210 Metern Gleislänge acht Waggons und somit 16 Stück 40-Fuß-Seefrachtcontainer pro Tag abgewickelt werden. Bereits heute werden rund 35 Prozent der Produkte von Blum auf der Schiene zu den Kunden transportiert. Rund 100.000 Tonnen Baumaterial erreichen zudem auf diesem Weg jährlich das „Ressourcen Center Rheintal“ von Rhomberg Bau.