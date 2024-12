So viel Geld verdienen Ärzte in Österreich im Jahr

Die Untersuchung des Instituts für Höhere Studien zeigt: In Österreich hat ein „typischer“ Arzt sehr hohe Einkünfte. IHS-Gesundheitsökonom Thomas Czypionka ermittelte jetzt, wie viel Kassenärzten und wie viel Wahlärzten pro Jahr nach Abzug aller Kosten bleibt. Es sind Beträge, von denen durchschnittliche Arbeiter und Angestellte nur träumen können. Untersucht hat das IHS auch, welche Ärzte – Allgemeinmediziner, Orthopäden, Internisten etc. – am besten verdienen.