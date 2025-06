„Die ganze Gschwandt ist jetzt im Glücksrausch“

„Ohhh, wie ist das schön!“ Jubel, Gesänge, Bengalische Feuer und sogar ein Feuerwerk: Die Union Gschwandt ist im Glücksrausch. Kein Wunder! Schoss sich der Klub aus dem 3000-Seelen-Ort doch in der letzten Runde zum Meistertitel in der Landesliga West und steigt erstmals in der 57-jährigen Klubgeschichte in die OÖ-Liga auf.