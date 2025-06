Wieso China jetzt Computer in den Weltraum schießt

So geschehen vor wenigen Wochen, als eine Langer-Marsch-2D-Rakete mit zwölf Satelliten an Bord vom Weltraumzentrum Jiuquan in die Umlaufbahn startete. An Bord: die ersten zwölf Satelliten der „Three Body Computing Constellation“, deren Name sich an den auch im Ausland populären Science-Fiction-Roman „Die drei Sonnen“ des chinesischen Autors Liu Cixin anlehnt. Jeder Satellit ist mit leistungsstarker Computer-Hardware ausgestattet und kommuniziert über eine Laserverbindung mit den übrigen. Aber was bringt es China, im Weltraum ein „fliegendes Rechenzentrum“ aufzubauen? Offenbar so einiges, immerhin forschen auch Europa und die USA an dieser Technologie.