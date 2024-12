LIVA-Affäre: Orgel und Aufträge am Prüfstand

In der Causa LIVA ist noch immer nicht alles geklärt. Der Vorsitzende Meinhard Lukas arbeitete weitere Punkte auf. In der Aufsichtsratssitzung vom Freitag wurde die Orgel, aber auch die Vergabe von Tischlerarbeiten an das Unternehmen Maylan durchleuchtet. Noch vor Weihnachten sollen beide Geschäftsführungen neu ausgeschrieben werden.