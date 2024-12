Altbürgermeister Häupl enthüllt Schock-Diagnose

Therapie gestartet

Zweimal pro Woche je eine Stunde am Ergometer, einmal pro Woche Physiotherapie. Und Übungen mit dem Hartschalenball, der die Muskulatur auflockert. Häupl mit einem Lächeln: „Der Ball zittert. Also nicht ich zittere mit dem Ball, sondern der Ball zittert mit meiner Hand.“ Was seine Zukunftsprognose anbelangt, gibt sich der Ex-Stadtchef gelassen: „Angst habe ich nicht. Ich habe schon eine gewisse Resilienz entwickelt. Da war die Diagnose Krebs viel schlimmer.“