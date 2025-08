Die Katze ist der Maus schon deutlich näher

2901 Dopingproben hat Österreichs Nationale Anti-Doping-Agentur (NADA) im Vorjahr genommen, nur sieben Verstöße wurden dabei festgestellt. Fünf davon aufgrund von positiven Proben, nur zwei, bei denen am Anfang Hinweise oder Informationen gestanden hatten. Was in der heutigen Zeit eine überraschende Quote ist, wie Cepic und David Müller, NADA-Leiter für Information und Prävention, einhellig meinen. Denn in den letzten Jahren hat sich die Jagd auf Dopingsünder enorm gewandelt.