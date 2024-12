Spruchkarten sind bereits echte Sammlerstücke

Heute, Montag, steht zweimal „Der gestiefelte Kater“ am Programm, am Dienstag wird „Die Trilogie der Sommerfrische“ gezeigt – kurz vor Weihnachten ist im Schauspielhaus in Linz „Business as usual“. Besucher legen dabei meist vor der Vorstellung oder in der Pause einen Stopp am Ständer mit den Spruchpostkarten ein, mit denen das Landestheater den Nerv trifft.