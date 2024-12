Im Rosengarten: Romantik, Humor und Italo-Flair

Lachen stärkt das Herz – Italo-Feeling auch

Kabarett-Shootingstar Martin Frank unterzieht liebe Mitmenschen in „Wahrscheinlich liegt’s an mir“ (26. 6.) einem Satire-Test. Einen Vorgeschmack auf den „Italien-Urlaub“ bekommt man in der Konzertnacht von Insieme (1. 7./ 2. 7.). Der musikalische Bogen spannt sich von Glanz-Arien wie „Nessun Dorma“ bis zur Rap-Fassung von „Tu Vuò Fà L’americano“, Italo-Oldies wie „Adesso Tu“ fehlen nicht.