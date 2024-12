Bei Dämmerung: Einbrecher haben jetzt Hochsaison!

Die 81-jährige Pensionistin erstarrte, als sie am frühen Abend nachhause kam und einen Einbrecher aus einem Fenster ihres Hauses in Klagenfurt springen sah. Umgehend alarmierte die Frau die Polizei - doch der Krimielle war mitsamt dem erbeuteten Schmuck bereits über alle Berge. Am selben Tag, zur fast selben Uhrzeit, schlugen Dämmerungseinbrecher in einem Haus Poggersdorf zu. Parallel plünderten Einbrecher eine Wohnung in Klagenfurt.