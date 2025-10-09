Vorteilswelt
Junger Autor begibt sich auf Brezinas Spuren

Kärnten
09.10.2025 05:00

Der junge Autor Matthias Pogatschnig berührt mit Engagement und Fantasie. Er wurde von seiner Mutter Susanne zum Herzensmenschen nominiert. 

Mir ist es sehr wichtig, dass wir uns gegenseitig helfen, weil nur so können wir die Welt zu einem besseren Ort machen“, ist es Matthias Pogatschnig ein Anliegen, dass gegenseitig geholfen wird.

Der junge Wernberger wurde von seiner Mutter Susanne zum Herzensmenschen nominiert: „Er ist ein engagierter junger Mann, schreibt Bücher, hält Lesungen in Volksschulen ab und hilft am Sportplatz oder seinen Nachbarn“, strahlt die stolze Mama.

Lesestoff für alle Altersklassen
„Was die Autoren können, das kann ich auch“, dachte sich Matthias, schnappte sich Laptop und schrieb drauflos. Inspiriert von seinem Idol, Thomas Brezina, hat der 15-Jährige schon zwei Bände von seiner Reihe „Abenteurer… erleben Abenteuer“ veröffentlicht. Doch nicht nur Kinder lieben seine Geschichten, „auch Erwachsene haben große Freude an den Abenteuern“, schwärmt seine Mutter.

Matthias' Mutter Susanne (re.) nominierte ihren kreativen Sohn: „Ich bin wahnsinnig stolz auf ...
Matthias’ Mutter Susanne (re.) nominierte ihren kreativen Sohn: „Ich bin wahnsinnig stolz auf ihn!“(Bild: Evelyn Hronek)
Matthias Pogat- schnig schreibt nicht nur Kinderbücher – auch älteren Nachbarn ist er immer ...
Matthias Pogat- schnig schreibt nicht nur Kinderbücher – auch älteren Nachbarn ist er immer wieder behilflich.(Bild: Evelyn Hronek)
„Was andere Autoren können, kann ich auch", ist Matthias selbstbewusst.
„Was andere Autoren können, kann ich auch“, ist Matthias selbstbewusst.(Bild: Evelyn Hronek)

Wenn Matthias nicht gerade an neuen Geschichten tüftelt, findet man ihn am Sport- oder Tennisplatz, wo er tatkräftig mithilft. Auch Nachbarn können auf ihn zählen: „Wenn ältere Leute Hilfe brauchen, etwa den schweren Einkauf in den dritten Stock zu tragen, dann bin ich da“, sagt er selbstverständlich.

Mathias veröffentlicht seine Bücher im Selbst-Verlag
Auch bei seinen Zielen denkt der junge Mann nicht nur an sich: „Ich möchte als Diplomarbeit einen Verlag gründen, damit es junge Autoren etwas leichter haben. Ich habe selbst keinen Verlag und muss alles selbst zahlen und vermarkten, das ist ganz schön teuer.“

Matthias ist nicht nur zielstrebig und hilfsbereit, sondern gilt somit auch als Vorbild für zukünftige Nachwuchsautoren. 

„Krone“-Herzensmensch
Junger Autor begibt sich auf Brezinas Spuren
Bier als Finderlohn
Langfinger stahlen Hirter-Fass auf Wiesenmarkt
Exponate 150 Jahre alt
Schulmuseum vor möglichem Umzug ins kärnten.museum
Im Budgetbericht
Nächste Panne im Landtag: 187 Millionen fehlten!
Rehe, Hirsche und Co.
Wildwechsel: Herbstliche Dämmerung wird zur Gefahr
