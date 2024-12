81-Jährige sah Einbrecher durchs Fenster springen

Über die Terrassentür eingedrungen

Ebenfalls am Mittwoch – in der Zeit zwischen 16.15 und 19.15 Uhr – brach ein Unbekannter über die Terrassentür in ein Einfamilienhaus in der Gemeinde Poggersdorf ein. Er durchwühlte sämtliche Schränke im Haus. Ob etwas gestohlen wurde und die Feststellung des Gesamtschadens ist derzeit noch Gegenstand weiterer kriminalpolizeilicher Ermittlungen.