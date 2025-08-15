Wollen Sie ein höheres Limit auf der Autobahn?

Ich bin ein Fan von Tempolimits, und 130 auf den heimischen Autobahnen empfinde ich als entspannte Höchstgeschwindigkeit. Auch sind die Österreicher vom Naturell her eher gemütliche Autofahrer und strapazieren die erlaubten Grenzen nicht über die Maßen. Lieber fahre ich nur noch in der Schweiz, da beträgt das Limit sogar sanfte 120 km/h, und das bei drakonischen Übertretungsstrafen – welche noch dazu einkommensabhängig sind, sodass ein Schweizer Treuhänder einmal auf sage und schreibe 299.000 Schweizer Franken Bußgeld kam und mit seinem Einspruch vor dem obersten Gericht scheiterte. Ja, sowas tut selbst dem Schweizer Treuhänder weh und schult immens im Fache Verkehrserziehung. Der generelle Effekt dieser Regelung ist, dass das Fahren auf Schweizer Autobahnen sogar noch entspannender ist als in Österreich.