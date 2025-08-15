Viele sind wegen psychischer Probleme untauglich

Zahl sinkt kontinuierlich

2351 Wehrpflichtige wurden im Vorjahr einberufen, zehn Jahre davor waren es noch 3420. Kasernenschließungen wie in Ebelsberg und Kirchdorf sowie Einsparungsmaßnahmen seien die Gründe dafür, dass die Zahl seit Jahren kontinuierlich sinke. Auch entscheiden sich immer mehr junge Männer für den Zivildienst. Wollten im Jahr 2021 noch 46 Prozent den Dienst an der Waffe ableisten, waren es im Vorjahr „nur“ mehr 41 Prozent. Oberreiter hofft nun, dass diese Zahl durch das Bundesheer-Modernisierungsprogramm „Mission vorwärts“ wieder ansteigen wird.