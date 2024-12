Mordversuch mit Mistgabel wegen Hausordnung

So etwas kannst du nicht erfinden: Zwei 27-Jährige gerieten in einer Institution im Hausruckviertel derart in Streit, dass der eine dem anderen mit einer Mistgabel den Garaus machen wollte. Einer liegt im Spital, der andere sitzt in Haft und die Polizei ermittelt wegen Verdacht des Mordversuchs. Die Details sind pikant.