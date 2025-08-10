Nach knapp 40 Tagen in der Politik angekommen

Angekommen ist er auch in den Zentralen der politischen Gegner, denn was Winkler sagt und macht, wird stets kommentiert. Aus der ÖVP ist zu hören: „Was er im Energiebereich vorschlägt, setzen wir längst um.“ Und aus der FPÖ, die Winkler offenbar ganz stark auf der Rechnung hat, ist von den ganz Oberen um Parteiobmann und Landeshauptmann-Vize Manfred Haimbuchner zu hören: „Der wird sich noch anschauen.“