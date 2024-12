Wo Dämmerungseinbrecher derzeit am aktivsten sind

Sie sind wieder da – und die Freude hält sich in engen Grenzen: Die Rede ist von den Dämmerungseinbrechern, die pünktlich mit der Zeitumstellung am 26. Oktober wieder ihr Unwesen treiben. In den vergangenen drei Wochen wurden in Oberösterreich bereits 20 Einbruchsdiebstähle verzeichnet. Die „Krone“ weiß, in welchen Bezirken sie vermehrt zuschlagen.