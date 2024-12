Schweden erwägt Altersgrenze für TikTok und Co.

Mordverdächtige werden immer jünger

Allein zwischen Jänner und Juli dieses Jahres summierte sich die Zahl der Mordverdächtigen unter 15 Jahren in Schweden auf 93. Das sind dreimal so viele wie im Vorjahreszeitraum. Das Land verbucht inzwischen europaweit die meisten tödlichen Schießereien pro Kopf. Die dänische Polizei registrierte in den vergangenen Monaten 32 Fälle, in denen Schweden für Gewalttaten in Dänemark angeheuert wurden.