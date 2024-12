Alkolenker beschäftigen die Einsatzkräfte

Eine dunkle Limousine habe ihn geschnitten – so begründete ein 36-jähriger Grieskirchner, dass er von der Straße abgekommen sei. Am Beginn des Schallerbacher Bergs auf der B 137 in Richtung Wels war er danach gegen einen Baum gekracht, zurück auf die Fahrbahn geschleudert und dort auf dem Dach liegen geblieben.