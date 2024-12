Payer in China als Zweite wieder auf dem Podest

Zweitbeste aus dem ÖSV-Team waren Claudia Riegler an der elften Stelle sowie der achtplatzierte Fabian Obmann. Der in der Vorwoche im Slalom noch auf Rang zwei gecarvte Olympiasieger Benjamin Karl wurde am Schauplatz der Alpinbewerbe der Winterspiele 2022 im Vorlauf disqualifiziert. Der Sieg ging an Tim Mastnak aus Slowenien. Am Sonntag folgt noch ein Slalom.