Bewerbungsboom bei Polizei: Anstieg um 80 Prozent

Aufholbedarf in Wien und im Ländle

Speziell in Wien und Vorarlberg hätte es Aufholbedarf beim Personal gegeben, weswegen es dort zusätzliche Rekrutierungsmaßnahmen benötigt habe, erklärte der Innenminister. Dennoch wurde für die Hauptstadt eine positive Bilanz gezogen. 350 Wiener Polizeischüler gab es im Jahr 2022, inzwischen sind es 845. In Wien entstanden zuvor zwei Bewerbungsbüros, wobei Recruiting-Teams etwa in Schulen entsandt worden sind.