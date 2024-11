Trotz Polizeinachwuchs bleibt Personalmangel Thema

Stellt man die Zu- und Abgänge also gegenüber – 300 haben die Ausbildung heuer beendet und über 200 sind in Pension gegangen, kommt ein leichtes Plus heraus. Was aber nicht bedeutet, dass alle in Wien bleiben (siehe Interview unten). Im Brennpunktbezirk Favoriten sind es zuletzt sogar um 30 Beamte weniger geworden. Der Personalmangel bleibt also weiter ein Thema.