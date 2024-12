Kärnten: Schwerelos auf 1795 Metern

WAS NOCH ANDERS IST

Warum war ich eigentlich schon so lange – fast zehn Jahre – nicht da? Vieles ist gleich geblieben, eine Konstante, die gut ist und von einem hohen Anteil an Stammgästen goutiert wird. Selbst nach längerer Zeit fühlt es sich wie heimkommen an. Alles ist am selben Platz, nur eben geschickt renoviert. Neu hingegen ist die Waldvilla (neben der Kindervilla), die dem Bedürfnis nach Bewegung und Anleitung dazu entspricht.