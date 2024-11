„Alle sind froh, dass Stefan Pierer gekommen ist“

Links ein Pierer-Haus, rechts ein Pierer-Haus. In Aflenz Kurort steckt hinter so gut wie jeder neu renovierten Fassade im Ortszentrum jener Milliardär, der durch die KTM-Insolvenz aktuell für Schlagzeilen sorgt: Stefan Pierer. 70 neue Wohnungen sind in den vergangenen zehn Jahren im obersteirischen Ort entstanden. Die Häuser in der ersten Reihe wurden „pipifein“ renoviert, sagt Bürgermeister Hubert Lenger (ÖVP) bei einem gemeinsamen Spaziergang, dahinter wurden Wohneinheiten und Tiefgaragen neu gebaut.