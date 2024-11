So erklärt KTM die Schulden in Milliardenhöhe

In den Insolvenzanträgen erklärt KTM die Gründe der Schwierigkeiten und auch, wie es zu dermaßen hohen Schulden kommen konnte. Bis Ende 2023 hatte es ständig steigende Produktions- und Absatzmengen gegeben, was auch damit zusammenhing, dass die Verkäufe an die externen Vertragshändler wuchsen. Diese konnten aber schon im Jahr 2023 nicht die erhofften Mengen an Motorrädern absetzen.