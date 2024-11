Kein Kind darf die Ehre der Familie beschmutzen!

Vor 40 Jahren habe ich das Theaterstück „Geschichten aus dem Wienerwald“ im Deutschunterricht gelesen. Darin stellt die Großmutter das Bett des unehelichen Kindes ihrer Enkelin zum offenen Fenster. Der Bub ist gestorben. Für die alte, streng katholische Frau war die Tat vor Gott gerechtfertigt. War es doch ein „Kind der Schande“: „Der Herrgott gibt’s, der Herrgott nimmt’s!“ Wir Schülerinnen waren entsetzt. Die Zeit, in der uneheliche Kinder in Österreich als Zeichen der Sünde galten, lag in meiner Jugend nicht lange zurück. Diese grausamen Denkweisen gehören nun der Vergangenheit an, dachte ich jedenfalls.