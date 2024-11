Horror-Details: So tötete Mutter ihren „Engel“

Kräftig auf den Boden geschleudert

Die Horror-Details in dem Krimi – laut Staatsanwaltschaft wird wegen Verdacht des Mordes ermittelt – lassen aber selbst hartgesottene Ermittler, die schon vieles gewohnt sind, sprachlos zurück. So brachten Obduktion und zweimalige Einvernahme (beim Haftrichter im Landesgericht Wien machte die 30-jährige türkischstämmige Wienerin hingegen von ihrem Aussage-Verweigerungsrecht Gebrauch) menschliche Abgründe zutage: Die Jung-Mutter soll das Frühchen im Patientenzimmer in einen Plastiksack gewickelt und dann zwei- bis dreimal vor dem Spital kräftig auf den Boden geschleudert haben.