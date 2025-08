Das wissen wir nicht? Doch, das wissen wir schon!

666 Tage sind seit dem Attentat der palästinensischen Terrororganisation Hamas auf den Staat Israel mit mehr als 1000 Toten vergangen, das den Krieg in Gaza ausgelöst hat. Seither gibt es „Watschen“ für Juden im Supermarkt und Taxifahrer, die Juden nicht mitnehmen. Auf den steigenden Antisemitismus hinzuweisen war Oskar Deutsch wichtig, zu Recht. Denn das ist unerträglich. So unerträglich wie zu negieren, was in Gaza passiert.