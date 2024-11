Funkenflug als Ursache für Brand in Kräuterhalle

In enger Zusammenarbeit zwischen der Polizei Rohrbach und den Brandermittlern des Landeskriminalamtes für Oberösterreich wurde am MIttwoch mit Unterstützung des Sachverständigen der Brandverhütungsstelle Oberösterreich der Brandort in Sarleinsbach zur Ermittlung der Brandursache in Augenschein genommen. Bei der Suche in der durch den Brand zerstörten landwirtschaftlichen Halle konnte ein gerichtlich strafbares Fremdverschulden mit hoher Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden.