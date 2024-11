Die wichtigsten Antworten zur Insolvenz bei KTM

Die angestrebte Finanzierung in Höhe eines dreistelligen Millionenbetrags, der die Liquidität von KTM sichern sollte, kam nicht zustande – jetzt bleibt nur noch die Insolvenz. Am Freitag wird der Motorradhersteller aus Oberösterreich den Sanierungsantrag stellen. Was die Pleite für die Mitarbeiter bedeutet, woran es scheiterte und wie es nun weitergeht, lesen Sie hier.