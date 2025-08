„Das kann nur eine kurzfristige Notmaßnahme sein“

Freistadt wächst – und mit dem Wachstum steigen auch die Anforderungen an die städtische Infrastruktur. Besonders im Bildungsbereich zeigt sich der Druck deutlich: Die beiden Volksschulen der Stadt stoßen an ihre Kapazitätsgrenzen. Im vergangenen Schuljahr wurden 437 Kinder in den beiden Schulen unterrichtet, doch für das kommende Schuljahr reichen die bestehenden Räumlichkeiten nicht mehr aus. Um kurzfristig Abhilfe zu schaffen, wurde für die Volksschule 2 eine mobile Containerklasse eingerichtet, die am 4. August geliefert wurde. Eine weitere Klasse muss in Räume der Volksschule 1 ausweichen, zudem wird die Bibliothek der VS 2 baulich adaptiert, um zusätzlichen Platz zu schaffen.