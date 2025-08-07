Boys und Girls begeistern sich für Elektromotoren

Workshops und Betreuung

Auch Leonie und Julia haben einen kleinen Motor gebastelt: „Das ist nicht schwer“, finden sie. Ein guter Abschluss der Science Days an der Johannes Kepler Universität (JKU), die ihnen eine sehr abwechslungsreiche Ferienwoche beschert haben: „Wir hatten Judo, KI-Workshops, Moosbilder und Nachhaltigkeit am Stundenplan, Zellen haben wir auch im Mikroskop erforscht – so cool!“ Zudem gab es Exkursionen, u.a. in den Zoo, den Tischtennisclub oder ins Ars Electronica Center.