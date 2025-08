Sadriu-Doppelpack! Dietach schockt Treibach

Über einen Traustart in die neue Saison darf sich Neuling Dietach freuen. Die Oberösterreicher schafften in ihrer Premierensaison in der 3. Liga gleich das Kunststück, mit dem 2:0 bei den heimstarken Treibachern voll anzuschreiben. Ebenfalls stark – die WAC Amateure – sie siegten bei St. Anna mit 4:1. Die Highlights der ersten Runde der Regionalliga Mitte gibt es bei uns im Video.