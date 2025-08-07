Michael Kienzer: Drahtwirbel vor den Rosen

Büsten auf der Wippe

Er hat hier 12 Skulpturen aufgebaut, die sich alle wohlüberlegt in die Parklandschaft einfügen. Es fängt bei den drei historischen Büsten in der Toreinfahrt zum Innenhof des Schlosses an. Kienzer schiebt ihnen eine Skulptur unter, die an eine doppelte Wippe erinnert. Im Hof entdeckt man eine Stele, die aus einer eisernen Tonne in die Höhe führt, ganz oben, quasi unerreichbar, sitzt ein Ziehbrunnen.