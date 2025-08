David Wagner: Meister der spontanen Komik

Wagner und sein Improtheater-Team kommen so gut an, dass demnächst die 180. Vorstellung von „Wagner & Co“ über die Bühne geht. Im Ensemble ist nichts fix, immer wieder wartet Wagner mit neuen Bühnen-Haudegen auf. Seit drei Jahren ist er mit „Wagner & Co“ zwischen Linz, Wien, Zürich und München unterwegs. Nun geht die Jubiläumsshow „Was alles möglich ist“ ins Rennen, die Premiere findet am Freitag, 22. August, in der Scheune des Stifts Wilhering statt.