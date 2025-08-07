Partystimmung, Holzfäller und Lesen unter Sternen

Am Wochenende stehen Action, Spaß und musikalische Highlights in OÖ am Programm: In St. Martin im Mühlkreis zeigen die Profis im Sportholzfällen, was sie können. Romantik pur verspricht eine Schifffahrt auf der Donau mit anschließendem Feuerwerk, oder aber der Krippenstein, wo bei der „Sonnenuntergangsfahrt mit Vollmond“ ein unvergesslicher Ausblick wartet. Und in Freistadt gibt es eine Lesung unter Sternen.