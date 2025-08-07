Vorteilswelt
Partystimmung, Holzfäller und Lesen unter Sternen

Oberösterreich
07.08.2025 15:30
(Bild: Krone KREATIV/Sebastian Marko/Stihl Timbersports, Donauschifffahrt Wurm & Noé, Rudi Kain)

Am Wochenende stehen Action, Spaß und musikalische Highlights in OÖ am Programm: In St. Martin im Mühlkreis zeigen die Profis im Sportholzfällen, was sie können. Romantik pur verspricht eine Schifffahrt auf der Donau mit anschließendem Feuerwerk, oder aber der Krippenstein, wo bei der „Sonnenuntergangsfahrt mit Vollmond“ ein unvergesslicher Ausblick wartet. Und in Freistadt gibt es eine Lesung unter Sternen.

