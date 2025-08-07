„Ja, ich will!“ OÖ-Klubs sind heiß auf 3. Liga

Abstiegskampf entspannt

Die Ausgangslage ist grundsätzlich folgende: Sollte Wels nicht absteigen und in der Regionalliga kein OÖ-Klub Meister werden, sind in der OÖ-Liga die Top-2 aufstiegsberechtigt. Der Tabellendritte hat noch die Chance auf eine Relegation, sofern in der Regionalliga ein OÖ-Klub Tabellenletzter wird.

Die Lage im Abstiegskampf ist durch das Auffüllen der Regionalliga entspannter: Nur der Tabellenletzte muss nach derzeitiger Konstellation Relegation spielen, maximal zwei Klubs steigen ab.