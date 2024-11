Fleischhauer aus Mangel an Beweisen freigesprochen

Ein 47-jähriger Firmenchef eines Schlachtbetriebs im Bezirk Steyr-Land, der Fleisch von Ferkeln ohne notwendige tierärztliche Beglaubigungsschreiben verkauft haben soll, ist am Montag in Steyr vom Gericht aus Mangel an Beweisen freigesprochen worden. Der Zweitangeklagte, der als Fleischhauer im Betrieb arbeitete, erhielt allerdings wegen Falschaussage vor der Polizei drei Monate bedingte Haft. Die Urteile sind nicht rechtskräftig, so eine Gerichtssprecherin.