Fleischer aus OÖ verkaufte ungenießbare Ware

Zwei Angeklagte (47, 57) aus dem Traunviertel müssen sich am Montag am Landesgericht Steyr verantworten. Der Jüngere der beiden soll in seinem Schlachtbetrieb in Adlwang mehrmals gegen das Lebensmittelsicherheits- und Verbrauchergesetz verstoßen haben. Alleine Anfang Mai soll der 47-Jährige 52 Ferkel ohne die verpflichtende amtstierärztliche Aufsicht geschlachtet haben. Um das Fleisch trotzdem unter die Leute bringen zu können, habe er mithilfe des 57-jährigen Zweitangeklagten amtliche Beglaubigungsnachweise gefälscht.