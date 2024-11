Säure-Einbrecher knackten Haus zum zweiten Mal

Bande zog Spur durch halb Europa

In der Nacht von 6. auf 7. August 2023 drangen Einbrecher – wie mittlerweile bekannt ist, waren es Georgier – in das Haus ein. Sie hatten es auf Schmuck, Gold und Geld abgesehen. Um in die Wohnungen zu gelangen, tropften sie giftige und ätzende Salpetersäure in die Schlösser, bis sich jene auflösten. Gesamt räumte die Bande 2022 und 2023 in halb Europa mehr als 300 Wohnungen, 55 in Wien, aus. Sie wurden verhaftet.